أسرار الصحف ليوم السبت 28 آذار 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر اغترابية إن الامتعاض يسود الأوساط الاغترابية بعد كلام وزير الخارجية عن تأجيل البحث بفرص عودتهم الى لبنان بعد تداعيات أزمة كورونا. وأضافت المصادر أن مئات من المغتربين يعيشون في دول أفريقية غير مجهزة لاستقبال أي مرضى يحتاجون لأجهزة تنفّس. ودعت الحكومة لحسم أمر العودة ضمن شروط الحجر الصحي سريعاً تفادياً لوقوع كارثة.

كواليس

أشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى أن الاتصال الذي أجراه ولي عهد الإمارات بالرئيس السوري هو التعبير الأهم والأعلى عن سقوط نظرية عزل سورية ومعلوم ما ومَن يمثل ولي عهد الإمارات. وتوقعت المصادر أن تأتي اتصالات وتعبيرات لاحقة عربية وغير عربية في الاتجاه ذاته. بعدما بات محسوماً مستقبل سورية من جهة والحاجة العربية لاستعادة مكانتها ثانياً.

اللواء

همس

قد تلجأ قوى سياسية إلى إجراءات غير عادية، لإعادة مجموعات من المغتربين، تمرّ في أوضاع بالغة الصعوبة.

غمز

يقول مرجع رسمي سابق، في معرض تقييمه للوضع القائم بالقول: فالج لا تعالج، في ظل وجود تيّار معروف في الحُكم!

لغز

فوجئ موظف رفيع بحملة استهدفت مؤسسة يتولى إدارتها، مع العلم ان ما يحصل فيها من صرف أموال يخضع لرقابة عليا ورقابة لاحقة.

الجمهورية

أعرب مواطنون في أكثر من منطقة عن امتعاضهم من تصرفات بعض شرطة البلديات لجهة فرض تدابير لم تشملها مقررات الحكومة ولجهة تصرفات ميليشيوية.

تتجنب جهات إدارية ورسمية معنية في أكثر من قضاء الحديث عن تفاصيل تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

أكد قريبون من زعيم تيار سياسي عدم القبول بعملية الإحتكار التي يمارسها رئيس تيار منافس في قضية التعيينات التي تخص طائفتيهما.