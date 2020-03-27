مستشفى البوار يوضح: ما زلنا في المرحلة الأخيرة من التحضيرات

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أوضحت إدارة مستشفى البوار الحكومي في بيان أن "بعد تداول أخبار غير دقيقة عن جهوزية مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار، يهم إدارة المستشفى التأكيد كما سبق وأعلنت، أنها في المرحلة الأخيرة من التحضيرات".

وتابع البيان: "سوف يتم الاختبار على التجهيزات في الأيام المقبلة، على أن تعلن جهوزيتها التامة من ناحية إجراء فحص ال PCR واستقبال المرضى في بيان يصدر عن إدارتها حصرا، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة".

وشددت على أن المستشفى "لا يستقبل الآن المرضى المصابين بفيروس الكورونا، ولم يتم البدء بعد بإجراء فحص ال PCR".