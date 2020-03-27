هل أصيب فارس سعيد بالكورونا؟

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نفى رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد في بيان خبر اصابته بفيروس كورونا، والذي يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن "هذا الفيروس ممكن أن يصيب أي انسان، لكن المعيب ان يِستعمل للتشفي السياسي من خلال اختلاق لقاء لم يحصل مع الصديقة الدكتور مي شدياق".

وقال سعيد ان "خبر إصابته عار من الصحة جملة وتفصيلا وأنه مع عائلته وأصدقائه بصحة جيدة. وشكر كل من إتصل للاطمئنان، متمنيا على "بعض" مواقع التواصل عدم الانجرار خلف الشائعات، سائلا الله أن يشفى جميع المصابين وأن يحمي لبنان واللبنانيين من الأمراض والكراهيات السياسية التي تستثمر في صحة الناس وكراماتها".