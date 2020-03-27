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بلدية الحازمية اعلنت عن أول حالة كورونا ضمن نطاقها

27
MARCH
2020
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اعلنت بلدية الحازمية عن أول حالة "كورونا" ضمن نطاقها الإداري، واوضحت في بيان أن المصابة كانت في الحجر المنزلي الطوعي ابتداء من 13/3/2020 تزامنا مع قرار التعبئة العامة المفروض من قبل مجلس الوزراء.

وبعد أن تواصلت المريضة صباح الأربعاء 25/3/2020 مع طبيبها معلنة عن العوارض التي تشعر بها، توجهت مباشرة إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت للمعالجة، حيث أظهرت الفحوصات مساء أمس الخميس أنها مصابة بفيروس الكورونا COVID-19، علما بأن حالتها الصحية حاليا مستقرة ولا تدعو للقلق.

في الوقت عينه، ترصدت البلدية الأشخاص الذين قابلتهم، على ندرتهم بسبب ملازمة المصابة منزلها، وهي تسكن وحدها، وطلبت البلدية منهم أن يتبعوا سياسة الحجر المنزلي الذاتي تحت مراقبة البلدية، على أن يصار الى التدقيق في حالتهم الصحية بشكل يومي، كما تم تعقيم المبنى حيث تسكن المصابة بالمواد اللازمة من قبل الأخصائيين.

إن بلدية الحازمية، تعود وتجدد دعوة جميع ابنائها وسكانها إلى ملازمة منازلهم وعدم الإختلاط مع أي كان في الوقت الراهن تماشيا مع سياسة التعبئة العامة، وإبلاغ البلدية أو الصليب الاحمر اللبناني عند الاشتباه بأية عوارض خاصة بالكورونا، سائلين الله أن تمر هذه الأزمة على خير، متمنين لكل المصابين في لبنان وللمريضة في الحازمية الشفاء العاجل. #الإنسان -أولوية - في -الحازمية".

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