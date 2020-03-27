لقاء جمع رئيس الحكومة حسان دياب والنائب ابراهيم كنعان مساء اليوم.. وهذا ما تم التطرق اليه

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علم ان لقاء جمع مساء اليوم رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان استمر لساعة وَنصف في السراي الحكومي وعرض للاجراءات المتخدة في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، لاسيما تجهيز المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في المتن الشمالي، وخصوصا مستشفى ضهر الباشق، وافادت المعلومات ان الملف سلك الآليات التنفيذية من خلال رصد كامل المبلغ المطلوب لتجهيز الوحدة الخاصة بفيروس كورونا في المستشفى من المساهمة المؤمنة لاسيما من البنك الدولي و المصارف، يضاف اليها المبلغ المخصص من الهيئة العليا للإغاثة، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية والتوافق في مجلس الوزراء امس.

وتطرق اللقاء ايضا الى التشريعات المالية المطلوبة في المرحلة المقبلة عند الدعوة الى جلسة الكترونية في وقت قريب.