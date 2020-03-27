فادي بربر: نعمل على تجهيز مركز للحجِر والرعاية الصحية في رحبة

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"بعد أن انجزت خلية الأزمة في رحبة، مرحلة أولى من توزيع الحصص الغذائية، تتجّه اليوم إلى التفكير في مستقبل الأمن الغذائي في حال ساءت الأمور لا سمح الله، والاتجاه إلى تخزين كميّات من الطّحين والأرز والزّيت وبعض الأساسيات الأخرى، كمخزون استراتيجيّ يساهم في الوقوف إلى جانب الناس" ، الكلام لرئيس اتحاد بلديات الجومة عكار، رئيس بلدية رحبة فادي بربر، وذلك بعد اتصالنا به، للحديث عن الاجراءات التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس "الكورونا".

واضاف بربر "ان البلدية حرصت أن تكون خلية الأزمة فرصة مفتوحة للجميع، لمحاولة تجميع الطاقات، من أجل مؤازة أهلنا، ومع شكرنا لجميع المبادرات الفردية التي حصلت وستحصل، نوجه الأنظار إلى قضية هي غاية في الأهمية، وهي تجهيز مركز للحجر والرعاية الصحية لأبناء رحبة في رحبة."

واكّد رئيس اتحاد بلديات الجومة ان "لما كنا قد تواصلنا مع وزارة الصحة في هذا الخصوص، قام وفد من الوزارة بزيارة ميدانية وكشف على المركز، ونحن ننتظر الجواب لنباشر بالعمل"

وقد تكفل الأستاذ فادي بربر بتغطية كامل تكاليف إنجاز وتجهيز مركز الدكتور عبدالله الخوري للعمر المديد.

وختم بربر بالقول "أهلنا الكرام نجدد مناشدة الجميع الالتزام بالبقاء في البيوت، فقد نجح لبنان حتى الآن، بفضل هذا الالتزام بعدم انفجار الأزمة، رغم إمكانياته المتواضعة، كما نشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الّتي سلطنا الضوء عليها أكثر من مرة. صحيح أننا قطعا شوطا مهما، ولكننا لم ننته بعد. فلنواظب معا، لنصل إلى بر الأمان".