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لو تم تطبيق خطة ماكينزي .. هذا ما حذّر منه رائد خوري

27
MARCH
2020
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وكالة "أخبار اليوم"

 

منذ آب الماضي، مع بداية ازمة السيولة وشحّ العملة لا سيما الدولار الاميركي من الأسواق، الامر الذي دفع الى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بوتيرة تصاعدية جنونية... اقتصر دور وزارة الإقتصاد على تسجيل محاضر الضبط...


وحين كانت الحكومة تصرّف الأعمال، كان الأمر مبررا (الى حدّ ما) ولكن بعدما اصبحنا امام حكومة اختصاصيين، بات السؤال مشروعاً اين وزارة الاقتصاد، مع العلم ان الأمن الغذائي للمواطن يدخل في صلب عملها.


واشار مرجع اقتصادي الى أننا اليوم نعاني من أزمة سيولة حادّة وارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمر الذي اثّر بشكل مباشر على السلع مع العلم ان لبنان يستورد نحو 98% من السلع الغذائية. ورأى ان امام هذا الواقع كان يُفترض بوزارة الاقتصاد ان تتدخّل من خلال توزيع الخسائر الناتجة عن سعر صرف الدولار، وتقسيمها على كل الاطراف المعنية: الاستيراد، التوزيع، والبيع بالجملة، البيع بالمفرق، والاستهلاك، الامر الذي يجعل الكلفة على المواطن منخفضة ويحافظ ايضا على قدرته الشرائية، ولكن في المنطق اللبناني كل فريق يرمي الخسارة على الآخر... لتستقرّ في نهاية المطاف عند جيوب الناس.


واعتبر المصدر ان حماية المستهلك تنظّم محضر ضبط بحق المخالفين وتحيلهم الى القضاء الذي لا يتّخذ اي إجراء بحقهم، وبالتالي يمكن القول ان هذه المحضر غير رادع .


وفي ظل الظرف الراهن والدقيق، هل لدى وزارة الاقتصاد القدرة على التحرّك، ذكّر المصدر بالدور الذي لعبه الوزير الأسبق رائد خوري على مستويين: فرض عدّادات المولّدات الكهربائيّة التي وفّرت على اللبنانييّن مليارات الليرات، إلزام السوبرماركات ومحلاّت السمانة ومعامل إنتاج الألبان والأجبان تغليف المنتجات بالنايلون.


واذ ذكّر المصدر بالحملة التي شُّنت على خوري وقتذاك، تبيّن اليوم ان الإجراءات التي اتخذها كانت استشرافية وتعتبر اليوم اساسية في ظل تفشّي فيروس "كورونا" وما فرضه من تدابير وقائية ونظافة...


وردا على سؤال، شدّد المصدر على ان الفرصة اليوم متاحة لوزارة الاقتصاد لضبط تفلّت الأسعار ووضع السياسة العامة في هذا المجال، الأمر الذي يحول دون عودتها الى وزارة مهمّشة، خصوصا بعدما عمل خوري على جعل صوتها مسموعاً واجراءاتها فاعلة ورؤيتها استشرافية انطلاقا من خطة ماكينزي التي لو طبقت لما وصلنا الى هذه الحالة، لانها الأساس في عملية النهوض الاقتصادي، وهنا تجدر الاشارة الى ان خوري كان أول من حذّر ودق ناقوس الخطر منذ ٣ سنوات باننا سنصل الى هذا الوضع، لكن للأسف حل "ماكينزي" وضع في "الجارور" مع العلم اننا اليوم بحاجة الى هذه الخطة أكثر من اَي وقت مضى.

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