الجمارك تضبط كمية كبيرة من "السبيرتو" المزوّر

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في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر فيها لبنان ومنعا لإستغلال هذه الظروف الصعبة لغش المواطنين و بيعهم بضائع مزوّرة و لحماية المستهلك اللبناني، تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك-ضابطة صيدا من ضبط كمية كبيرة من عبوات المطهّر (سبيرتو) المزوّرة والمغشوشة وغير مطابقة للمواصفات حيث ان كمية الـ alcohol داخلها متدني جدا والتي كانت ستباع في الأسواق المحليّة حيث أن المواطن بأمسّ الحاجة لها في هذه الفترة .



فتم اقتياد البضائع مع المخالف الى مفرزة صور البرية لاجراء المقتضى القانوني تحت إشراف القضاء المختص.