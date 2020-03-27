أمن الدولة أقفل مزادًا علنيًّا للأسماك ووجه إنذارات لعدّة بسطات

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

"بناء على تكليف من غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في رئاسة الحكومة المستند إلى قرار وزير الزراعة، بالكشف على أسواق السمك لجهة مطابقتها للشروط الصحية والتزامها مندرجات قرار التعبئة العامة، قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة يرافقها مفتشون من دوائر الصحة في المناطق بالكشف على أسواق السمك في كل من صيدا، صور، الزهراني، العبدة والمحمرة- عكار، الكرنتينا والأوزاعي. حيث قامت بإقفال مزاد علني للأسماك أمام سوق الأسماك (المقفل سابقا) في مرفأ الأوزاعي، ومسمكة في سوق السمك في ببنين - العبدة، وذلك بعد تحقق مخالفات صحية عديدة، لناحية الإزدحام وتجمع الزبائن وعدم الالتزام الكلي بارتداء الكمامات والقفازات. كما تم توجيه إنذارات إلى أصحاب عدة بسطات سمك في العبدة وتوجيه ملاحظات إلى آخرين في صيدا لضرورة الالتزام بكافة الشروط الصحية".