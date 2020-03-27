تكتل "لبنان القوي" يتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بمنح مهلة إضافية لتسديد الضرائب والرسوم

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صدر عن تكتل "لبنان القوي" البيان التالي:

‏تقدم تكتل "لبنان القوي" باقتراح قانون مكرّر معجّل موقّع من عشر نواب يقضي بمنح مهلة ثلاثين يوماً اضافية لتسديد كافة الضرائب والرسوم اعتباراً من 23 آذار الجاري واعفاء المواطنين من اي غرامات مترتّبة عن ايّ تأخير مع امكانية للتمديد مهلة مماثلة او اكثر بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية بموافقة مجلس الوزراء اذا اقتضت الظروف في البلاد ذلك.



وجاء في تعليل الاقتراح أن الظروف الصحية الطارئة معطوفة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون والتي تؤدي الى استحالة التسديد للعديد منهم، ولا سيما منهم الفئات غير الميسورة تقضي بتخفيف العبء المالي عنهم أقله في ما يخص الضرائب ورسوم الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وهاتف خلوي وثابت بالاضافة إلى رسوم السير.

وقد تمّ تقديم القانون وايداعه الأمانة العامّة وتسجيله اليوم الجمعة في مجلس النواب.