الحريري: هؤلاء أولى بالعفو في زمن كورونا

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اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن “هؤلاء أولى بالعفو في زمن كورونا. سبق ان رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت… اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين والعفو العام بات مطلباً ملحاً يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة”.



وقال، عبر “تويتر”، “كورونا ليس باباً للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية. امر جيد ان يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات او يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات”.