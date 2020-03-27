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بري دعا الحكومة لعقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين

27
MARCH
2020
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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الحكومة الى عقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الارض وبعضها خال من المستشفيات ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية.

 

وأضاف الرئيس بري: بالأمس وكأن الحكومة قد إخترعت البارود مع أنها شكلت الشذوذ عن كل دول العالم، فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم الى بلادهم اما نحن في لبنان نسينا ان هؤلاء دفعهم إهمال الدولة اصلاً كي يتركوا لبنان ومع ذلك اغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم.

 

وتابع الرئيس بري سائلاً: الم يكفي محاولة تبديد ودائعهم إن لم نقل سرقتها عبر الكابيتال كونترول؟ فهل الان تجري المحاولة لتبديد جنسياتهم؟ تطلبون منهم تقدم طلبات الى السفارات هؤلاء لا يريدون جنسية هم لبنانيون بل هم اللبنانيون. يضاف الى ذلك، انهم على إستعداد لتحمل كل اعباء عودتهم سواء كانت مادية او طبية وهم يرحبون أن تترافق كل طائرة مع فريق طبي لبناني يقوم بفحصهم قبل صعودهم الى الطائرة وعند العودة يخضعون لإجراءات الوقاية في أماكن هم على إستعداد لتأمينها بالإتفاق مع وزارة الصحة.

 

وختم الرئيس بري بالقول: العقوق في اللغة العربية تطلق على الولد الذي يخالف والديه لكن للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم عبر الاداء الهمايوني الذي لمسناه امس من الحكومة، فكفى من وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الابيض ليومه الاسود فالاوان قد حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم.

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