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فرنسا تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها تقطعت بهم السبل بسبب كورونا

27
MARCH
2020
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كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تزال تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها من الخارج تقطعت بهم السبل بسبب فيروس كورونا.
 
وقال لو دريان، لراديو "أوروبا 1" إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن.
 
وسجلت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، 3922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29155، ووصل عدد الوفيات لـ365 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
 
من جانبها، قالت الشركة المشغلة لمطار أورلي بفرنسا في بيان الأربعاء، إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس، والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتبارا من 31 مارس وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.
 
وتراجعت حركة السفر في المطار 92% يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضي، وكانت نسبة التراجع 89% في مطار شارل ديغول الدولي بالعاصمة الفرنسية.
روسيا اليوم
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