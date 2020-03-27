في لبنان... هددها بنشر صور وفيديوهات حميمة بغية ابتزازها جنسياً

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اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي في بيان لها انه "ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من مواطنة لبنانية ضد مجهول بجرم تهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة، وابتزاز جنسي.



من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه، وتبيّن انه من مواليد عام 1995، لبناني الجنسية.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، كما تبيّن انه يتعاطى المخدرات، وقد أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته."



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.