بالصورة - سليم عون يردّ بشكل غير مباشر على تناقض سامي الجميّل!

A + A -

كتب النائب سليم عون:

"إحترنا يا قرعة منين بدنا نبوسك، فالأصوات التي طالبت بوقف الطيران إلى لبنان وإنتقدت التأخر بإغلاق المطار، هي نفسها تطالب اليوم بالسماح لعودة بعض الرحلات وتنتقد عدم إعطاء الراغبين في العودة مهلة زمنية كافية قبل إغلاق المطار !!!

وقس على ذلك، من كيدية ونكد ونكايات في المواقف والآراء."

وكان عدد من السياسيين ورؤساء الاحزاب نشر مواقف متناقضة حول موضوع عدم السماح بعودة اللبنانيين في السابق، وبين الطلب بفتح المطار لهم اليوم،، منهم النائب سامي الجميّل نشر موقفين متناقضين، بالأمس نشر عبر تويتر:

"من واجبات الدولة اعادة ابنائها الى بلدهم، ان كانوا معافين أو مصابين، ومن واجباتها أخذ الاحتياطات لتأمين ذلك. بعضهم لا يملك تأميناً صحياً أو هو موجود في دول مستشفياتها دون المستوى المقبول والبعض الآخر لا قدرة له على دفع ثمن الإقامة في فندق أو شقة مستأجرة لمدة اطول."

وفي 11 اذار، كتب الجميّل:

"ما رح نقدر نحدّ من عدد إصابات الكورونا الجديدة الا بعد ضبط الحركة بالبلد ووقف حركة الدخول براً بحراً وجواً من الدول الموبوءة.

شو ناطرين؟ تيصير فينا متل غيرنا؟"