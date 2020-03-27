وزارة الطاقة: اطلاق مسار تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان على اساس الكفاءة

A + A -

أطلقت وزارة الطاقة والمياه مسار تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان على اساس الكفاءة العلمية والمهنية.

وطلبت الوزارة من المرشحين إرسال ملفاتهم في الفترة الممتدة من (25/3/2020) حتى (11/4/2020)، على العنوان التالي candidate-bod@energyandwater.gov.lb

يتوجب على المرشحين الاطلاع على شروط تعيين اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة الواردة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 - النظام العام للمؤسسات العامة (موجود على موقع وزارة الطاقة والمياه www.energyandwater.gov.lb )، للتأكد من استيفائهم للشروط العامة.

أما الشروط الخاصة المتوجب استيفائها فهي كما يلي:

1. ان يكون المرشح من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الكهرباء او الميكانيك او المعلوماتية او الاقتصاد او العلوم المالية أوالقانون او الادارة.

2. ان يتقن المرشح اللغة الانكليزية و/أو الفرنسية بالإضافة الى اللغة العربية.

3. ان يكون المرشح قد لعب دورا بارزا على مستوى اتخاذ القرار في المجال الاداري او الاستشاري او القانوني وذلك من خلال عمله "عملها" في مؤسسات عامة او خاصة نفذت مشاريع ذات طابع عام.

على المرشحين ان يضمنوا ملفاتهم:

4. السيرة الذاتية.

5. نسخة عن بطاقة الهوية.

6. نسخة عن الشهادة الجامعية.

7. سجل عدلي.

واعلنت الوزارة انه "سيتم دراسة الملفات واجراء المقابلات مع المرشحين المستوفين للشروط من قبل لجنة خاصة يعينها وزير الطاقة والمياه لهذه الغاية ترفع بعدها الاسماء المقترحة الى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".