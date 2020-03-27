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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2020

27
MARCH
2020
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الأخبار

رئيس المحكمة العسكرية ومرور الزمن: يحقّ للفاخوري ولا يحقّ لغيره!
مساعدات الحكومة: الفتات للفقراء
الحكومة تقرر تقديم مساعدات غذائية: الفتات للفقراء... وبعد حين
378 حالة... و«تجارة» المختبرات لا تزال مستمرة: الحكومة تفرض حظر تجوال «اعتباطي»

 

البناء

تساؤلات تحيط بقرار قمّة الـ 20 الافتراضيّة ضخ 5 تريليونات دولار تتحمّل واشنطن نصفها
أميركا في المركز الأول لكورونا وتقترب من 100 ألف مصاب…ونيويورك بؤرة عالميّة
الحكومة تحظر التجوّل ليلاً وتمدّد التعبئة… والمستقبل يتوعّد دعماً لتعيين بعاصيري.

الديار

التعبئة العامة» تلامس «الطوارئ» وترجيحات باستمرار «الحجر» حتى الصيف؟
ارتفاع عدد الاصابات «تحت السيطرة» واعلان الاقفال العام مساءً تحسباً «للاسوأ»
دياب يباشر اتصالاته مع «مجموعة العشرين».. وتصاعد الخلافات على التعيينات

اللواء

«الاشتباك السياسي» يهدّد المعركة الوطنية ضد الكورونا!
برّي - جنبلاط - المستقبل يرفضون وضع يد باسيل على «القرار المالي»..وسلامة يلزم المصارف بالقروض

 

الجمهورية

تمديد التعبئة يلامس الطوارئ
تمديد التعبئة أسبوعين ومنع التجول ليلاً..وضحايا كورونا يتزايدون

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