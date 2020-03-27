أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 آذار 2020

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اللواء

همس

أبدى مرجع معني استغرابه لعدم التجاوب من قبل بعض الدول التي يعوّل لبنان على صداقتها!

غمز

شكّل فريق سياسي إطاراً للتعاون بين وزرائه، والتنسيق قبل جلسات مجلس الوزراء!

لغز

اهتمت جهات دبلوماسية بمرحلة ما بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، لمعرفة مسار الخلافات وتأثيراتها على العلاقات السياسية داخل الحكومة.

الجمهورية

عبر دبلوماسيون عن استغرابهم لاستمرار المناكفات السياسية حول أي تدابير هي الافضل لمواجهة الازمة الوبائية وكأن البلد يعيش وضعاً طبيعياً.

أبلغ أحد المراجع الى موظف كبير سابق قوله: إن إعادة تعيينك في مركزك السابق مستحيل لانك ارتكبت خطيئة لا تغتفر.

قالت شخصية سياسية إن إصرار جهات نافذة في السلطة على اختيار محسوبين عليها لتولي بعض الوظائف سيدفع بنا الى الخروج من الحكومة.