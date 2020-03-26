حتي: سنخصص طائرات لتعيد اللبنانيين إلى وطنهم

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اعلن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي "ان لا عودة مباشرة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"، فأي مصاب قد يكون قنبلة متفجّرة لغيره في الطائرة العائدة".

وقال في حديث تلفزيوني:" سنخصص طائرات في وقت لاحق لتعيد اللبنانيين إلى وطنهم لكن بعد إجرائهم لفحوص "كورونا" والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".



واشار الى انه "سيصار بداية إلى ملء الاستمارات في السفارات لمعرفة الوضع المادي للبنانيين الموجودين في الخارج وما إذا كانوا بحاجة للمساعدة".



وفي ما يخص الطلاب اللبنانيين في الخارج سيصار إلى رفع التحويلات المصرفية إليهم، أما بالنسبة لمن لم يعد باستطاعة أهلهم تحويل المال إليهم بسبب الاوضاع فسنتكفل نحن بدعمهم".