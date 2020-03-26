بالفيديو: تضارب وسباب في احد الأفران!

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بعد ان تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اشكال كبير في احدى الأفران اللبنانية، نشرت ساندرا سعادة، وهي أحد المعنيين بالاشكال، تعليق على صفحتها على فيسبوك أوضحت السبب.

فوالدها الذي عمل حوالي ٣٥ عاماً في فرن "خبز السلطان"، بات بدون راتب منذ شهر تشرين الأول ٢٠١٩، لافتة الى ان أرباب العمل استبدلوا موظفيهم بعمال من الجنسية المصرية.

وأكدت سعادة الى ان المؤسسة مديونة لوالدها بـ ١٨.٠٠٠.٠٠٠ ليرة لبنانية، رافضين إعطائه ورقة تثبت بأنه مضمون بهدف سحب تعويضه، وذلك لأن "خبز السلطان" متقاعس عن دفع متوجباته لمؤسسة الضمان الاجتماعي بحسب قولها.

وناشدت سعادة المعنيين بالتلفت إليهم لأن والدتها مريضة وبحاجة الى أدوية شهرية، وباتت عائلتها غير قادرة على دفع آجار المنزل.

أما التصرف الذي تصرفته العائلة من اعتداء على الفرن وتلف بضاعته بررته سعادة: " نزل والدي "ليشحد" أمواله لأنه لا يملك ربطة خبز، قالوا له "لا مال لدينا" وسمع كلاماُ استفزازياً "وصار المشكل".