أمن الدولة يوقف عدداً من الصرافين!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية ثمانية صرافين في البقاع وهم: (ع.ش – ع.ي – أ.ح – م.م – ح.ش – أ.ح – م.ص – م.أ) واثنين في عكار (أ.ع – م.ب ح) وثلاثة في جبل لبنان (ا.ع – ر.ر – ي.ع)، وذلك لقيامهم بالتلاعب في سعر صرف الدولار الأميركي والمضاربة، مخالفين التعميم الصادر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص حيث وصل سعر صرف الدولار عند بعضهم إلى حدود 2950 ليرة لبنانية، بالإضافة الى قيام عدد منهم بالعمل بصورة غير قانونية.



ان المديرية العامة لأمن الدولة ومن منطلق حرصها في الحفاظ على الاستقرار المالي، لن تتهاون بعد اليوم، مع أي صراف يخالف التعميم الصادر عن مصرف لبنان”.