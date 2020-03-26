رسالة وهمية عبر "واتساب".. ما علاقة صندوق الضمان ؟

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اعلنت المديرية العـامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه "يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، مفادها، بأنه يحق للعاملين خلال الفترة الممتدة ما بين عامَي 1990 و2020 الحصول على مبلغ /2999/ دولاراً أميركيّاً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويُطلب منهم التحقّق عمّا إذا كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة الأشخاص الذين لهم الحق في تلقّي هذه الأموال، وذلك من خلال النقر على رابط معيّن (Link).".





واضافت المديرية العامة لقوى الأمن "إن الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية."





وطلب المديرية العامة من المواطنين الحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، تجنباً للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية.