مناشدة أبو شرف لعدم التكتم عن الاصابات!

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بعد حصول مشكلات عدة في المستشفيات ومع الصليب الاحمر اللبناني نتيجة تكتم المصابين بعوارض كورونا على حالتهم، الامر الذي يؤثر سلبا ويتسبب بضرر كبير على متطوعي الصليب الاحمر والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين يضطرون الى عزل انفسهم في وقت متأخر احيانا او بعد فوات الاوان، وحفاظا على صحة المعنيين في القطاع الاستشفائي وخصوصا في الصليب الاحمر اللبناني الذين ينقلون هؤلاء المرضى، وجه نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف نداء الى المواطنين ناشدهم فيه عدم التكتم على حالاتهم في حال شكوكهم باصابة او بعوارض مرض كورونا، حتى لو كانوا في الحجر المنزلي الضروري.



وأكد ابو شرف ان الجميع مسؤولون، والاصابة بفيروس كورونا ليست عيبا، وبالتعاون والتضامن ننقذ انفسنا ومحيطنا وبلدنا.