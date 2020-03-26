بعد اعلان البدء بجمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقرا .. ازدحام في مراكز الشؤون الاجتماعية

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تشهد مراكز الشؤون الاجتماعية في مناطق عدة منها: حي السلم، الغبيري، الشياح وطريق الجديدة ازدحاما من قبل المواطنين المسجلين في لوائح العائلات الاكثر فقرا، ومن عائلات جديدة بعد أن طال العوز فئات واسعة، معظمهم من كبار السن، ما يخالف قرار التعبئة العامة، لما قد تسببه هذه التجمعات من خطر انتشار فيروس كورونا.



وأشار بعض موظفي المراكز الى أن الازدحام، بدأ بعد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية البدء في جمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقرا، ووضع خطة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة لتطال شرائح واسعة من اللبنانيين