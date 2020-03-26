انتحار ممرضة بعد إصابتها بفيروس كورونا

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أنهت الممرضة الإيطالية دانييلا تريزي البالغة من العمر 34 سنة حياتها، بعد أن علمت بأنها مصابة بفيروس كورونا نتيجة عملها بإحدى المرافق الطبية.

فبحسب موقع "تليغراف" انزعجت تريزي بشدة مما شاهدته على الخطوط الأمامية خلال مشاركتها في المعركة ضد covid 19، حيث كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى "سان جيراردو" في مونزا في لومباردي، المنطقة الأكثر تضرراً من الوباء.

وكانت الممرضة تعاني من ضغوط نفسية شديدة وسط مخاوف من أنها قد تنشر الفيروس القاتل أثناء علاج المرضى، وقتلت نفسها في المنزل حيث حجرت نفسها منذ 10 مارس بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في محاولة لإنقاذ أرواح الآخرين.