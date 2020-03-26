المجلس الاعلى للدفاع: تمديد فترة التعبئة العامة لغاية 12 نيسان المقبل

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الرئيس عون: للتمييز بين اعلان حالة التعبئة العامة واعلان حالة الطوارئ

الرئيس دياب: ضرورة الوصول الى نسبة عالية من الإلتزام بالاجراءات واوضاع ومعاناة المغتربين في الخارج قيد الدراسة وسيتخذ القرار المناسب بشأنها

قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020، ورفع توصية الى المجلس بتشكيل لجنة وزارية تكلف متابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج.

وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع على اهمية التمييز بين اعلان حالة التعبئة العامة واعلان حالة الطوارئ، والتي تستند الى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

اما رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب فاكد على ضرورة الوصول الى نسبة عالية من الإلتزام بالاجراءات المتخذة، كاشفا ان اوضاع ومعاناة المغتربين الموجودين في الخارج قيد الدراسة من نواحيها كافة من قبل لجنة الوقاية، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وحضر الاجتماع الى الرئيس دياب، كل من وزير المالية غازي وزني، وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الصحة الدكتور حمد حسن، ووزيرة العدل ماري كلود نجم.

كذلك حضر الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر الاجتماع ايضا المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.

البيان

وبعد الاجتماع، الذي سبقه لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تلا اللواء الاسمر البيان التالي:

" بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 26 آذار 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة، والوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، وشدد على اهمية التمييز بين اعلان حالة التعبئة العامة واعلان حالة الطوارئ، والتي تستند الى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء، اهمية الوصول الى نسبة عالية من الإلتزام واشاد بالإجراءات والتدابير التي تولتها القوى العسكرية والأمنية، واطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بالتمديد لفترة اعلان التعبئة العامة لغاية 12/4/2020 .

كما عرض وزير الصحة العامة الأوضاع الصحية والإستشفائية وشدد على ضرورة الإلتزام بالبقاء بالمنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع على ضبط انتشار الفيروس.

ثم عرض وزير الخارجية والمغتربين ومدير عام الأمن العام اوضاع ومعاناة المغتربين الموجودين في الخارج، وافاد دولة الرئيس ان المسألة قيد الدراسة من نواحيها كافة من قبل لجنة الوقاية، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.

وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع منذ اعلان التعبئة العامة بتاريخ 15/3/2020 وحتى اليوم.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1- تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلنت بالمرسوم رقم 6198 /2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد الواقع فيه 12/4/2020 .

2- التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، "تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020" مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

كما رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكلف متابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج.