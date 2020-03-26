مخزومي: تعميم سلامة بشأن القروض بفائدة صفر لن يستفيد منه سوى كبار المقترضين

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غرّد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر"، قائلا: "تعميم حاكم مصرف لبنان بشأن القروض بفائدة صفر للشركات والأشخاص لن يستفيد منه سوى كبار المقترضين الذين سيتمكنون من الإستدانة وتنظيف دفاترهم من الديون القديمة. التعميم مبهم وإستنسابي وهو إستكمال للهندسات المالية المعتمدة لحماية المصارف مجدداً وزيادة أعباء الديون.

وتابع في تغريدة اخرى: "الحلول موجودة بدل زيادة الأعباء المالية وفتح الباب لقروض جديدة وإعادة إنتاج نفس السياسات المالية الفاشلة التي اوصلتنا إلى هذا التردي الإقتصادي وتتمثل بإعادة هيكلة الديون الداخلية أو إعادة جدولتها في هذه المرحلة."