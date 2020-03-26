التقط صوراً حميمة لها من دون علمها ليبتزّها لاحقاً

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم تهديد بنشر صور حميمة وابتزاز جنسي ومالي.

من خلال التحقيق والمتابعة، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه أثناء حضوره للاستيلاء على الأموال من المدعية، وتبيّن انه من مواليد عام 1985، لبناني الجنسية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه التقط صوراً حميمة للمدّعية من دون علمها بذلك. أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم الخضوع لأي ابتزاز، في أي ظرف من الظروف، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات".



