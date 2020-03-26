اضاءة تمثال سيدة لبنان بالعلم اللبناني

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شهد لبنان بمناسبة عيد البشارة امس حدثا على صعيد كبير حيث نقلت كل وسائل الاعلام عند الساعة العاشرة الا ربع ليلا اضاءة تمثال حريصا بالعلم اللبناني على نية لبنان والعالم اجمع للتخلص من وباء الكورونا وبعد اضاءة التمثال تجمع آباء المزار وصلوا المسبحة الوردية طالبين من العذراء مريم سيدة لبنان ان ترحم الاموات الذين فقدناهم من جراء هذا المرض العضال وعلى نية الشفاء التام لكل المصابين ورافقهم المؤمنون من خلال صفحات الفايس بوك والتلفزيونات الدينية سيطر على المكان جو من الخشوع والرهبة محريصا التي اعتاد في هذا العيد ان تغص بالزوار كانت خالية من ابنائها لكنهم رافقوها منذ اضاءة تمثالها الى نهاية الصلاة بايمان وخشوع وبعد الصلاة امتلأت الصفحات بصورة سيد لبنان ملتحفة بالعام اللبناني فاتحة يديها الى يسوع ابنها ان يرحم شعبه ويحمي لبنان