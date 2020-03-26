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أمطار موحلة بانتظارنا!

26
MARCH
2020
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تتمركز كتل هوائية باردة ورطبة فوق إيطاليا وأطرافها وهي تتمدد شرقًا نحو اليونان وتركيا غير أنّ تيارات مدارية دافئة تتمدد شرقًا نحو سيناء وشبه الجزيرة العربية، ما سيؤدي الى طقس ربيعي متقلب في الأيام المقبلة مع أجواء ممطرة أحيانًا مع تأثر لبنان بأطراف الكتل مطلع الأسبوع المقبل.


تفاصيل طقس اليوم:

طقس غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلاً بين ١٣ و٢٢ درجة مع بقاء طبقات الغبار في الجو، واحتمال أمطار محلية موحلة ليلًا.



١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٢ درجة فيما بقاعًا تسجل بين ٦ إلى ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة
٢- الرياح شمالية ٢٥كم/س
٣- الرطوبة ٧٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١١ hpa
٥- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

 

طقس الأيام المقبلة:

الجمعة: طقس غائم جزئيًا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار طبقات الغبار في الجو مع احتمال امطار محلية عابرة وموحلة.

السبت والأحد: يستمر الطقس المتقلب مع أمطار متفرقة وتدني بدرجات الحرارة (ساحلا بين ١٣ و ٢٠درجة) مع نشاط بسرعة الرياح فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية عند توفر الهطول.

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