يوميات نانسي عجرم ويارا وعلامة.. في الحجر المنزلي

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شاركــت النجمــــة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصور جديدة من داخل الحجر الصحي المنزلي، وذلـــك عبـــر حسابها الشخصي على موقع تبـادل الصـــور والفيديوهات القصيرة انستغــــرام. وظهـــــرت نانسي في الصور التي نشرتها، من دون مكياج، كما ارتدت بلوفر سادة باللون الأسود، وعلقت عليها قائلة: يوم جديد وأمنية جديدة، صباح الخير.

وفي وقت سابق، روت الفنانة نانسي عجرم كيف تعيش حياتها بالحجر الصحي الذي تفرضه على نفسها وأسرتها داخل بلدها لبنان، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

وقالت نانسي إنها سعيدة بمنزلها وبقائها فترة كبيرة مع أولادها والتي تجاوزت أسبوعين من بداية العزل ولا تواجه أي مشاكل بالبيت، وهي ولا تفكر بالخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى بالذهاب الصيدليات او السوبر ماركت.

وأوضحت نانسي، خلال مداخلة مع أحد البرامج عبر قناة «إم.تي.في»، أنها تقضي وقتا ممتعا بالمنزل مع أطفالها وتقوم بتقسيم الوقت في المنزل بين أطفالها وتساعدهم على قضاء واجباتهم المدرسية أونلاين.

وأضافت نانسي أنها تحرص على التواصل الدائم مع متابعيها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تملك مواهب أخرى غير الغناء تمارسها مع أطفالها بالمنزل في فترة الحجر الصحي.

من جانبها، وعلى الرغم من وجودها في الحجر المنزلي طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان «حبيبي يا» على قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي أغنية باللهجة الخليجية.

وبسبب الحجر المنزلي ستغيب يارا يوم غد الجمعة عن الأمسية، التي كان مقررا أن تحييها على مسرح المجاز في الشارقة ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز».

وفي السياق ذاته، نشر الفنان راغب علامة على حسابه على تطبيق «إنستغرام» فيديو جديدا صوره أثناء التزامه بالحجر المنزلي.

وظهر في الفيديو برفقة ابنه خالد وهو يقوم بممارسة التمارين الرياضية. واشار إلى أن الأخير يقسو عليه ويرغمه على حمل ما يعادل 30 كيلوغراما. إلا أنه أبدى في تعليقه على المقطع فخره بذلك وكتب «أهوى الرياضة في الهواء الطلق! وما في أحلى لما تشوف ابنك رجل وعم يدربك».

وحقق الفيديو أكثر من 191 ألف مشاهدة في الساعات الأولى بعد النشر. ويأتي هذا بعد إعلان علامة التزامه الحجر المنزلي الذي يتم اتباعه في لبنان منعا لزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا.