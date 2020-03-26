مصدر وزاري: هذا التاريخ سيكون الحد الفاصل بين تراجع كورونا او انتشاره بالكامل في لبنان

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اعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي ان مجموع الحالات التي ثبتت اصابتها بكورونا والتي وضعت في العزل امس 64 حالة نقلت من المستشفيات الاخرى الى مستشفى رفيق الحريري، ثبتت اصابة 29 حالة ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 333 حالة وفق بيان وزارة الصحة.

و أعلن مستشفى المعونات في جبيل عن وفاة احد مرضى كورونا لديها، وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا الفيروس في لبنان الى خمسة.

الى ذلك، أعلنت إدارة المستشفى عن مغادرة الوزير السابق محمد الصفدي، الذي كان يعالج لديها من فيروس كورونا، بعدما تماثل للشفاء.



ووفق مصدر وزاري في بيروت، فان الاثنين المقبل سيكون الحد الفاصل بين تراجع كورونا او انتشاره بالكامل، ليتحول لبنان الى دولة موبوءة كما ذكرت اذاعة «صوت كل لبنان».