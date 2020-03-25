جوزف طرابلسي: بلدية بيروت اقرت مساهمة بمليار ليرة لبنانية للصليب الأحمر

- المساهمة بقيمة مليار ليرة إلى الصليب الأحمر اللبناني.

- المساهمة بقيمة ٢٠٠ مليون ليرة إلى مستشفى الكرنتينا الحكومي.

- المساهمة بقيمة ١٥٠ مليون ليرة إلى الدفاع المدني اللبناني.

- المساهمة بقيمة ٤ مليارات ليرة لتقديم مساعدات مباشرة للعائلات المحتاجة.

بالإضافة الى القرار التي سبق واتخذه المجلس وهو المساهمة بقيمة ٧٥٠ مليون ليرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي.

شكراً للصليب الأحمر والطاقم الطبي. عم بعرضوا حياتهم للخطر كرمالنا، خلينا بالبيت كرمالهم.

#خليكـبالبيت #Covid19"

