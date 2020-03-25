تعميم من أبو شرف الى الاطباء في العيادات الخارجية

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حرصا على السلامة العامة، اصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف تعميما الى الاطباء العاملين في العيادات الخارجية طلب اليهم التزام التعليمات الآتية:

1- التقيد بقرارات وزارة الداخلية والبلديات لناحية الدوام ومواعيد فتح العيادات.

2- تأمين التدابير الوقائية التي توفر الحماية للطبيب والمريض والعاملين معه في العيادة على السواء.

3- الحرص على عدم اكتظاظ المرضى في العيادات.

4- تأجيل الحالات الباردة والتي تتحمل التأجيل، والاهتمام بالحالات الطارئة فقط، وتلك التي تتعلق بفيروس كورونا بشكل خاص، في المرحلة الحالية.