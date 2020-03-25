حارسا منزل رئيس حزب الكتائب اصيبا بكورونا!

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صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي :

اصيب عنصران من حرس منزل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وهما من عديد قوى الأمن الداخلي بفيروس كورونا ، وتبين ان احدهما انتقلت اليه العدوى من شقيقته الممرضة في مستشفى المعونات في جبيل، وقد نقلها بدوره الى زميله وهما يخضعان الان للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وعلى الأثر اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين فريق الحماية، حيث اخضع الجميع للفحوص وجاءت النتيجة سلبية.

ويهم جهاز الاعلام ان يؤكد ان الجميل بصحة جيدة مع افراد عائلته، ويلازم منزله حيث يتابع عمله بما يتماشى مع مقتضيات الظرف الراهن .