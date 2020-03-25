الشاركوتيه عون يوضح مسألة اقفال فرعه في سد البوشرية

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أصدرت الشاركوتيه عون البيان التالي:

يتمّ تداول أخبار مغلوطة ومفبركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بهدف التشهير والإساءة.

بعد التدقيق في هذا الخبار وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك التي تقوم بشكل دوري ويومي ومستمر بالمراقبة تبيّن أن هذه الأخبارعارية عن الصحّة.

وفي سياق آخر وبطلب من قوى الأمن الداخلي ولإتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع الإكتظاظ ولتجنّب الإزدحام، تمّ إقفال فرعنا في سدّ البوشرية لتنظيم التسوّق على أن يُصار الى إعادة فتحه صباح اليوم التالي في في 26 آذار 2020 راجيةً من زبائنها الكرام تفهّم هذا التدبير حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين لديها.

لذلك تطلب شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل. من زبائنها الكرام توخّي الحذر والدقّة وعدم تصديق أي خبر قبل التأكد من صحّته لأنه يدخل ضمن عملية التشهير ونشرالمعلومات المغلوطة مع إحتفاظها بكامل حقوقها بملاحقة كل من يعمل على النشرأو التداول بأي وسيلة إعلامية كانت بخبرمغلوط متعلّق فيها قبل التأكد من صحّته.