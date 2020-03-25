بلدية المريجات: الاشتباه بحالة ونقلها إلى مستشفى الحريري

A + A -

أعلنت بلدية المريجات في قضاء زحلة، في بيان، وجود أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أبناء البلدة، وتم نقلها اليوم إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة، على أن تعلن البلدية لاحقا نتيجة الفحص.

وأشارت إلى أن "الحالة المشتبه بإصابتها كانت موضع متابعة من البلدية، وكانت موضوعة تحت الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من ألمانيا الأسبوع الفائت، وقمنا برفع تقارير حول الحالات المتابعة من قبلنا في البلدة".

وطالبت سكان البلدة ب"الإلتزام بعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى، حفاظا على السلامة العامة ولوضع حد لانتشار فيروس كورونا".

كما طالبت بإعلامها عند الاشتباه باي حالة مصابة بالفيروس.