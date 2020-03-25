جهاز تنفس اصطناعي لبنانيّ مائة بالمائة قدّمته شركة I.Network Automation لمؤسّسها وصاحبها المهندس كسرى صقر

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تعلن جامعة القدّيس يوسف في بيروت ومستشفى أوتيل ديو الجامعيّ عن تبنيهما نموذجًا Prototype لجهاز تحكّم بالتنفس الاصنطاعي قدّمته شركة آي نتورك أوتوميشن

I.Network Automation لمؤسّسها وصاحبها المهندس كسرى صقر.

النموذج المقدّم هو جهاز تحكّم بالتنفّس الاصطناعي يستخدم لإنعاش المرضى في غرف العناية المركّزة. التقنية معروفة عالميًا ومنتشرة غير أن الجديد في هذا الجهاز أنه مصنوع من قطع أساسيّة غير متوفّرة بالسوق حاليًا، استطاعت شركة آي نتورك أوتوميشن بسبب طبيعة عملها في أتمتة وصناعة روبوتات صناعيّة، تأمين قطع موازية، وصنّعت النموذج بفكر وهندسة وإبداع لبناني مائة بالمائة، وعرضته على جامعة القدّيس يوسف ومستشفاها الجامعيّ "أوتيل ديو دو فرانس" اللتين رحّبتا بشدّة بالنموذج نظرًا إلى الحاجة الماسة إلى أجهزة التنفّس وصعوبة استيرادها من الخارج بعد تفشي جائحة الكورونا في ما يزيد على الـ136 بلدًا.

سيضع مستشفى أوتيل ديو إمكاناته وتجهيزاته لاختبار النموذج الحالي على الحيوانات في المرحلة الأولى، وبعد التأكّد من فعاليته يُصار إلى إتمام بقية الاختبارات، ثم تصنيعه بقطع هندسيّة طبيّة تتمتّع بالمعايير العالميّة.

اللافت في هذا الجهاز أن كلفته بعد التصنيع الطبّي لا تتعدّى الألفي دولار أميركي، وأن شركة "آي نتورك أوتوميشن" تقدّمه لكلّ من يرغب في تصنيعه بلا مقابل، وهي مستعدة لتزوّد الشركات والمستشفيات ببرنامج التصنيع وبكافة التفاصيل مجانًا، فالهدف هو التضامن مع المجتمع اللبناني في هذا الوقت الحرج وليس تحقيق أي ربح مالي.

من المتوقّع أن تستغرق مرحلة الاختبارات أسابيع، بعدها يصبح بالإمكان تصنيع الجهاز واستخدامه طبيًا.

جدير بالذكر أن المهندس كسرى صقر وفريق عمله المؤلف من مهندسين لبنانيين، هم من خريجي مَعْهَد الهَنْدَسة العالِي في بَيروت ESIB في جامعة القدّيس يوسف، وهو مؤسّس شركة آي نتورك أوتوميشن التي تُعنى بأتمتة وتصنيع الروبوتات لمختلف الاحتياجات الصناعيّة.