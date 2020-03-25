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دياب التقى بري في عين التينة: على الحكومة أن تبادر لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين

25
MARCH
2020
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التقى في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والرئيس نبيه بري.

ودعا بري خلال اللقاء: "لوجوب أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم الى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة".
ومطلب المغتربين اللبنانيين لا سيما المتواجدين في القارة الأفريقية وفي البلدان الأوروبية وتأمين رجوع من يرغب منهم الى وطنهم بعد تفشي وباء الكورونا في أوروبا وبدء إنتشاره في بعض الدول الأفريقية، كان البند الرئيس والذي أخذ أكثر الوقت من اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وشدد رئيس المجلس في هذا الإطار على وجوب أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم الى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة.
وعُلم أن الرئيس حسان دياب كان متعاوناً وهو سيطلب نصيحة تقنية من اللجنة الوطنية المؤلفة للكورونا حول كيفية التعامل مع القضية المتعلقة بالمغتربين.
اللقاء كان أيضاً مناسبة جرى خلالها تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وسبل تفعيلها والتشدد بتطبيقها على المستوى الوطني العام للحد من مخاطر تفشي الوباء.
كما جرى بحث في الأوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والإقتصادي وكيفية تحصينهما في ظل الأزمة الراهنة.

Al-Jadeed
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