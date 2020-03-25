بلدية غلبون تأخذ احتياطاتها.. رئيس البلدية إيلي جبرايل: تأمين منازل للحجر وصندوق للتبرعات

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أعلن رئيس بلدية غلبون في قضاء جبيل إيلي جبرايل، تأمين ثلاثة منازل في البلدة للحجر الصحي، بالإضافة الى منازل "مشروع بيوت غلبون"، "لكي تكون في خدمة الأهالي في حال أصيب أحد بفيروس كورونا"، وكذلك إنشاء صندوق للتبرعات "مواكبة للمرحلة المقبلة إذا ما تطورت الى الأسوأ حماية للاهالي ومساعدة للمحتاجين من خلال تأمين مواد غذائية وأدوية"، مؤكدا أن "لا إصابات حتى اليوم في البلدة".

ودعا شباب البلدة إلى "الانخراط والتطوع في خلية الأزمة التي شكلت في البلدة لمساعدة أي مواطن في الحجر المنزلي، وهناك تعاون مع الدكتورة ريتا رزق صقر والدكتور ناجي صعيبي في خلية الصحة في البلدية لجهة تدريب الشبيبة على المساعدة". وناشدهم "الانضمام إلى لجنة الطوارىء للمساهمة في تطبيق الخطوات واقتراح ما يتناسب مع المرحلة، والتعاون مع المهندس شادي رزق".



وأشار إلى أن "البلدية كلفت أعضاء في لجنة الطوارىء لمؤازرة الشرطة البلدية في تسيير دوريات لمراقبة تنفيذ التعبئة العامة، والسماح للعمال من أهالي البلدة أو الأجانب بالعمل في الحقول، شرط اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والتعقيم مع المحافظة على أقل عدد من العمال في بقعة واحدة، بعد إعلام لجنة الطوارىء بمكان العمل وعدد العمال، مع منع دخول العمال الأجانب من خارج البلدة ومنع من في داخلها من الخروج للعمل تحت طائلة منعهم من العودة".

وأعلن "موافقة الدكتور هكتور حجار على وضع مؤسسة رسالة سلام - بيت الكاهن في معاد، بتصرف البلدات المجاورة كمركز للحجر الصحي الإلزامي للحالات التي تثبت إصابتها من دون حاجتها إلى المستشفى". وشدد على أن "التواصل مستمر مع رؤساء البلديات المجاورة والمخاتير، للتنسيق في سبل مواجهة المرحلة الصعبة والعمل على تطبيق المقررات الحكومية، منعا لتفشي الفيروس".