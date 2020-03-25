نقيب الاطباء يطلب حصر فحوصات كورونا بالمستشفيات

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نظراً الى ارتفاع عددفحوصاتفيروس كورونا التي تجريها المختبرات الخاصة، والنتائج غير الدقيقة والخاطئة احياناً التي تصدر عن بعضها، سلبية كانت ام ايجابية، والطابع التجاري الذي يغلب عليها، الأمرالذي يشكل خطراً على السلامة والصحة العامة ، طلب نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف من مستوردي هذه الفحوصات المخبرية حصر بيعها بالمستشفيات في مختلف المحافظات والأقضية، وعدم بيعها الى المختبرات الخاصة، وذلك تطبيقاً للتوصية التي أصدرتها "لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا" أمس، بحصر الفحوصات المخبرية بالمراكز الاستشفائية فقط.

وتوجه النقيب أبو شرف الى وزارة الصحة طالباً منها الاشراف على هذه العملية، اذ من غير المعقول والمنطقي ان تعاني المستشفيات من نقص في هذه القحوصات، في الوقت الذي تدور فيه المختبرات على الناس في بيوتهم لاجرائها.