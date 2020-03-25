حتي: تواصلنا مع الحكومات والجاليات والهيئات في جميع البلاد لمساعدة اللبنانيين في الخارج

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في تغريدة على تويتر، أنه تواصل مع الحكومات والجاليات والهيئات في جميع البلاد لمساعدة اللبنانيين في الخارج وتوفير الطمأنينة لهم وتأمين ما قد يحتاجون إليه.

وقال: يوجد خطّ ساخن لكلّ سفارة للبنان في الخارج للإستماع إلى كل طلبات اللبنانيين، وأيضاً جميع المعلومات متوفّرة على الموقع الإلكتروني لسفارات لبنان كما ويوجد تواصل دائم بين السفارات والجمعيات والأندية لمساعدة اللبنانيين في الخارج.

وأضاف: سفارات لبنان في الخارج ولجنة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية تتابع أوضاع اللبنانيين في الخارج وتوجّههم وتعمل على خلق شبكة إتّصال وتواصل بين اللبنانيين والدولة.

وأشار الى "أننا نسعى مع جميع المسؤولين لرفع سقف التحويلات النقديّة للطلاب العالقين في الخارج وهذا مطلب أكثر من شرعي" لافتا الى "أننا نريد عودة اللبنانيين ضمن ظروف صحيّة مؤمّنة ووفقاً لشروط موضوعيّة اي التأكّد من توفّر الـ PCR test لخضوعهم له, والتأكّد أيضاً من عدم إصابتهم بالفيروس ثمّ إدخالهم إلى لبنان بأمان وإخضاعهم للحجر الصحي."

وأكد حتي الالتزام "بمرحلة الـ ١٠٠ يوم ونعمل على كافة البرامج التي التزمنا العمل عليها بالرغم من أزمة فيروس كورونا التي أصبحت قضيّة ضاغطة على لبنان."