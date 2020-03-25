وزير الإتصالات خلال إطلاق التعليم عن بعد: الأولية للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية

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أعلن وزير الإتصالات طلال حواط، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والإعلام، لاطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة، أنه "موازاة بالتعاون مع أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش، أصبحنا جاهزين لتلبية طلب وزير التربية طاقر المجذوب وسنؤمن التقنية اللازمة لبرنامج التعلم عن بعد".

وأكد حواط أن "الأولية للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وبعد ذلك نعممه على القطاع الخاص"، مذكرا أن "كل ذلك في ضوء الإمكانات المالية المتاحة بالتعاون مع الحكومة"، مشيرا الى أن "وزير التربية سيعطينا الروابط اللازمة ونحن سنعممها"، مضيفا: "مشكور وزير التربية على المبادرة بالتعاون مع وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات".