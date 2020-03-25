عبد الصمد: كلفة تقنية التعلم عن بعد تقتصر على الجهد الجسدي لفريق التصوير

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لفتت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في كلمة لها خلال اطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة الى أنه "يجب التوحد على مشروع "التعليم عن بعد" ونحن مررنا بظروف صعبة من حرب اهلية واعتداءات اسرائيلية وغيرها ولكن لا شيء منعنا من اكمال التعليم"، مشيرة الى أن "كورونا فرقنا عن بعض بالنواحي الاجتماعية لكن يجب ان يقربنا بالتعليم".

وشددت على ان "هذه التجربة مررنا بها في العام 1983 وكانت ناجخة واذا نجحت يمكن ان يكون تلفزيون لبنان تلفزيون تربوي"، مشيرة الى أن "من ميزات تلفزيون لبنان انه ارضي ولا يحتاج الى بث فضائي والكلفة مقتصرة على الجهد الذي يبذل من فريق التصوير وفريق الانتاج"، مؤكدة أن "الجهود تتضافر لتأمين هذا العمل وهو لا يتحتاج الى الانترنيت".

واشارت الى ان "التوجه هو لاعطاء 3 ساعات غرض او 6 حصص ونتقبل كل الافكار لتحسين جودة العمل"، لافتة الى أنه "واذا كان من اي اسيئلة من الاهل او التلاميذ نتمنى ان يرسلوها على الرابط الموجود لدى وزارة التربية".