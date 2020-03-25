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وزير التربية خلال اطلاق التعليم عن بعد: هدفنا عدم خسارة العام الدراسي

25
MARCH
2020
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لفت وزير التربية طارق المجذوب خلال اطلاق التعليم عن بعد والدروس المصورة إلى انه "لا فائدة من اعلان أهداف الخطط اذا لم تكن الامكانيات مؤمنة لتحويل الاماني إلى حقائق، ونحن وجدنا أنفسنا عند بدء أزمة فيروس كورونا أمام خيارين لا ثالث لهما، اما الانتظار حتى اندحار الفيروس أو رفع لواء تجربة تربوية مستجدة".


وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الاتصالات والاعلام أن "هذا ما حاولنا تحقيقه ولا ضير إذا قلنا ان التجربة المستجدة لن تشكل بديلا عن التعليم الرسمي النظامي فهدفها ابقاء التلامذة في مناخ الدراسة وعدم خسارة العام الدراسي"، مشددا على انه "سنمحّص الوضع التربوي عند انتهاء أزمة كورونا". ولفت إلى انه "راهنا على عديد وزارة الترية ونحن ننطلق بهذهه التجربة التربوية المستجدة من دون ان نكلف الدولة قرشا واحدا وفي وقت قصير جدا مقارنة بدول أخرى تملك الامكانات والخبرات وتقوم على 3 مسارات هي ورقية تلفزيونية ومنصات الكتروينة وتراعي ظروف العائلات والمدارس في مختلف المناطق اللبنانية".

وأضاف "كان لا بد لنا ان ننكب مع بدء الازمة على موضوع اصدار تعاميم لتوضيح الامور بما يختص تنظيم سير العمل وفي اعداد خطة للتعلم عن بعد، الخطة وضعت على عجل لكن الهدف الرئيسي ابقاء الطالب في الجو الدراسي ولن تكون بديلا عن التعليم في المدارس".

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