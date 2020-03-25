آلان عون: لإدراك أهمّية تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في خضمّ هذه الأزمة الغير مسبوقة حيث تعجز الدولة بمفردها على المواجهة، نرى أهمّية البلديات التي تلجأ إليها الدولة للمؤازرة في تنفيذ قراراتها وكان آخرها توزيع الحصص الغذائية على العائلات المحتاجة في نطاق بلداتها. لعلّ ذلك يكون عبرة لإدراك أهمّية تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان". يذكر ان البلديات في كافة المناطق اللبنانية تعمل على تعقيم الشوارع وأماكن العبادة وذلك بعد اعلان التعبئة العامة من قبل الحكومة وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.