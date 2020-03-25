ابي رميا في زيارة للصليب الأحمر في جبيل: شكرا على جهودكم الجبارة، وادعو الجبيليين لدعمكم بكل الوسائل

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في زيارة دعم وشكر للصليب الأحمر اللبناني على جهوده الجبارة في مواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد، زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا مركز الصليب الأحمر في جبيل مع رئيس جمعية الطاقات الشبابية للتنميةYED هاني عماد، واطلع منهم على آلية الاستجابة المعتمدة من قبلهم فور تبلّغهم عن إصابة شخص بالفيروس، كما استعلم عن حاجات المركز لمواجهة تداعيات الازمة، ودعم الاسر الأكثر حاجة في ضوء الظروف المعيشية والصحية الصعبة.

وشكر ابي رميا رئيسة فرع جبيل السيدة رندة كلاب على جهودها الاستثنائية مع فريق عملها في إدارة هذه المرحلة الدقيقة على صعيد قضاء جبيل، داعيا اللبنانيين عموما والجبيليين خصوصا على دعم الصليب الأحمر اللبناني-فرع جبيل بكل الوسائل من خلال التقديمات المادية، والعينية لكي يستمروا في أداء رسالتهم النبيلة في هذه الظروف الحساسة.