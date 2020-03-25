جوني منير: المرحلة لا تتطلب حالة الطوارئ بل حالة طوارئ صحية

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اكد الكانب السياسي جوني منير عبر مداخلة على شاشة الـMTV أن حالة الطوارئ التي يطالب بها البعض تحتاج لشروط معينة وتختلف عم يعتقد الناس. وقال من شروطها "

- تصبح كل القوى الأمنية بأمرة قيادة الجيش

- الجيش يتسلم كل الوزارات

- يتوقف عمل الأحزاب كليا

- تتوقف الحريات الإعلامية وتصبح وسائل الإعلام بحاجة لرقابة مسبقة من القيادة العسكرية

- يفرض منع تجول كامل ويمنع الناس من الخروج لمنازلهم حتى للتبضع"

واكد منير أن هذا الأمر ليس مطلوبا في الوضع الحالي ولفت أن البد بحاجة الى حالة طوارئ صحية والتشدد في منع التجمع والتجمهر وهذا ما يحصل.