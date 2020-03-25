حملات تعقيم لهيئة درعون حريصا، عرمون، وادما والدفنة غوسطا وبطحا ومعراب في التيار

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استكمالاً لعملية التعقيم في القضاء ضمن إطار الحملة التي أطلقها التيار الوطني الحر بشكلٍ عام وبمبادرة من هيئة قضاء كسروان الفتوح بالتعاون مع النائب روجيه عازار، قامت هيئة درعون حريصا وعرمون وأدما الدفنه وغوسطا وبطحا ومعراب في التيار الوطني الحر بتعقيم الكنائس والأديرة ومركز الدفاع المدني ومحطات الوقود والمحال التجارية والأماكن العامة حرصاً على تأمين الدعم والوقاية للحدّ من انتشار وباء كورونا على أن يُستَكمل التعقيم خلال الأسبوع في بلداتٍ أخرى.

#صحة_أهلك_قبل_صحتك

#هيئة_قضاء_كسروان_الفتوح_في_التيار_الوطني_الحر