بالفيديو - إحذروا الكمامات "الخادعة"!

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، فيديو لصيدليّ يشرح الفرق بين الكمامة المصنوعة من القماش وبين الكمامة الطبية التي تستعمل للوقاية من الأمراض والأوبئة.

وأرفقت الفيديو بالقول، "دأبت بعض الشركات والأشخاص الذين أرادوا إستغلال حاجة الناس إلى الكمامات الطبية للربح السريع، إلى بيع كمامات مصنوعة من القماش صنعت داخل "معامل ألبسة" في عدد من المناطق وتم بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن "هذه الكمامات لا تقي من أي أمراض".

ودعت الصفحة، "المواطنين إلى الإنتباه وشراء الكمامات الطبية حصرًا من الصيدليات والشركات الطبية المعروفة، والإبتعاد عن كمامات القماش المجهولة المصدر".